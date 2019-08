Affare saltato e, salvo clamorosi colpi di scena, la trattativa per portare Paulo Dybala in Premier League non si riaprirà. Intanto, come scrive Calciomercato.com, il giocatore si è allenato questa mattina alla Continassa e non ha ascoltato le proposte dell'Inghilterra. Ha svolto un programma di allenamento personalizzato insieme ad Alex Sandro per accelerare il percorso di rientro in gruppo. Saranno sul campo anche nel tardo pomeriggio con i compagni.