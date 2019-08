"Vorrei giocare". Si confida così Paulo Dybala, in un più ampio discorso fatto agli amici e che fotografa perfettamente la situazione. La Joya ha voglia di Juve, ha voglia di campo, specie in un big match come quello con il Napoli. Il Corriere di Torino racconta questo retroscena, aggiungendo come Dybala, sgommando via da piazza Cln nel primo pomeriggio, inseguito da qualche tifoso, aveva un solo pensiero in testa: conquistarsi una maglia da titolare della Juve. Lo sarà? al momento il favorito sembra Higuain, anche e soprattutto per una questione di mercato...



LA SITUAZIONE - Barcellona e Psg lavorano per il passaggio di Neymar in Spagna, mentre i francesi ragionano ancora su Dybala. Pochi i contatti nelle ultime ore con l’entourage di Dybala, ma Leonardo si è fatto sentire, anche se resta complicato organizzare un affare così in poco più di 48 ore. Ma mai chiudere la porta, lo ha spiegato bene anche Nedved nella serata di ieri: "Dybala? Finché c’è il mercato aperto si lavora in entrata e in uscita". Le idee sono chiare, da ambo le parti, ma c'è un passo in più da fare: se non sarà cessione, le parti dovranno ritrovarsi e ricostruire la fiducia. Dybala punta a restare, la Juve aspetta offerte e, intanto, entrambi preparano la gara con il Napoli.