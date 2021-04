Come racconta Calciomercato.com, per Dybala la strada PSG si complica. L'argentino, infatti, se pure dovesse aprire a una cessione immediata, se pure dovesse rinunciare all'opportunità di cercarsi la piazza giusta a parametro zero, lo farebbe solo per una squadra dove poter essere il numero uno. Il rinnovo di Neymar lo porterebbe a diventare il numero due al Psg, se restasse Mbappé il numero tre, nella migliore delle ipotesi.