Sono giorni importanti per Paulo. Come racconta il Corriere dello Sport, il calendario lo mette di fronte al suo passato molto presto. Ha promesso che non esulterà, per rispetto nei confronti dei tifosi bianconeri. Ma un gol allo Stadium sarebbe una bella soddisfazione al cospetto della dirigenza e di Allegri. Dybala non è il tipo che si emoziona, saprà gestire quella partita speciale. Ha vinto tredici titoli, ha affrontato situazioni di altissimo livello.