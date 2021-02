7









Nessuna sorpresa dalla lista dei convocati diramata da Andrea Pirlo per la sfida di questa sera contro la Roma: non ci saranno Bentancur, squalificato, Ramsey e Dybala, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni. La luce più forte dei riflettori è chiaramente puntata sull’argentino, assente dal 10 gennaio scorso, quando si lesionò il collaterale mediale del ginocchio sinistro contro il Sassuolo. Di tempo ne è passato, il dolore sta progressivamente diminuendo tanto che in settimana è tornato a lavorare in campo con il pallone. Non ancora in gruppo, prossimo obiettivo. STEP BY STEP - Per la verità, sarà una rincorsa agli obiettivi. Settimana prossima la Joya tornerà ad aggregarsi al resto della squadra, quasi del tutto al completo come mai in stagione. Resta difficile la convocazione per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter visti i tempi ristretti, ma non impossibile. Se non sarà contro i nerazzurri, allora il suo nome potrebbe leggersi nell’elenco contro il Napoli, anche solo per fargli riassaggiare il clima dei big match. Ma il vero obiettivo del diez è mercoledì 17 febbraio, l’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto. Non solo come comparsa, ma per dare un contributo sostanzioso alla causa, quando testa e gambe saranno tornate a respirare boccate d'ossigeno calcistico. Giorno dopo giorno, step by step, Dybala fiuta l’attesissimo ritorno in scena.