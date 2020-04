5









Paulo Dybala è positivo al nuovo tampone effettuato in settimana. Il calciatore argentino era in attesa del responso dell'ultimo test, il quarto, a cui si è sottoposto per conoscere il suo stato di salute e nella giornata di oggi ha appurato di non aver ancora smaltito del tutto la malattia.



CONDIZIONI - Al momento, Paulo è asintomatico e in buono stato di salute, con la carica virale ormai al minimo. Dopo la fase iniziale sintomatica - tosse, raffreddore e dolori muscolari -, Dybala ha ripreso gradualmente un'ottima condizione fisica, tornando gradualmente anche ad allenarsi in casa. Si attende una presa di posizione ufficiale dalla Juventus, che non ha smentito la fuga di notizie partite ieri sera dalla Spagna.