Continua la quarantena anche per i giocatori bianconeri, che bloccati nelle proprie abitazioni cercano in qualche modo di preservare la forma. Come Paulo, che ha postato su Instagram una foto che lo ritrae durante un esercizio fisico. "Continuiamo a lavorare" dice Dybala nel suo messaggio, "continuiamo a sorridere" aggiunge, come incoraggiamento in questo momento delicato. L'emergenza coronavirus, però, non sembra bloccarne gli entusiasmi: d'altronde, il campionato di Dybala si è fermato sul più bello, sul gol all'Inter che ha riconsegnato alla Juventus la vetta della classifica.