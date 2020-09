Il sorriso l'ha ritrovato, dopo l'eliminazione in Champions League e l'infortunio, e ora è ripartito. Paulo Dybala è tornato, si allena con la squadra e punta a tornare il prima possibile. Sono state settimane di relax, giuste per smaltire i problemi fisici e un po' di amarezza per aver chiuso in anticipo una stagione lunghissima, con la sensazione di poter dare ancora tanto a quella Juve (di Sarri), ma soprattutto di voler mettere tutto in quella che verrà. Andrea Pirlo punta forte sulla Joya, MVP della scorsa stagione in Serie A, e sogna un tridente da urlo con Ronaldo e uno tra Dzeko e Suarez, con l'uruguaiano come preferito assoluto. E lui?



Il numero dieci argentino è pronto a iniziare la sua sesta stagione alla Juve (è arrivato poco dopo l'addio ai colori bianconeri del nuovo tecnico) ed è pronto a conoscere il nome del nuovo partner offensivo, tanto per capire come potersi ben amalgamare con lui. L'obiettivo a lungo termine è senza alcun dubbio ripetere la scorsa stagione, eccezionale per rendimento e centralità, migliorando anche i numeri. Assolutamente necessario per puntare al decimo scudetto consecutivo e alla Champions League, grande sogno di questo lunghissimo e vincente ciclo. L’obiettivo a breve termine, invece, è recuperare il prima possibile. Difficile capire se possa essere già pronto per la sfida di domenica 20 settembre contro la Sampdoria, di sicuro, spiega il Corriere di Torino, la Joya ci sta provando e ci proverà fino all’ultimo. Sorride e spinge, per rientrare, perché vuole continuare a prendersi la Juve sul campo. In attesa del rinnovo.