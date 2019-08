In tutto ciò dybala si allena per dare il meglio con Sarri pic.twitter.com/P51K4YEv5J — Watanka (@Dybagoal_) August 2, 2019

Le palle giganti degli allenamenti di Sarri ci sono. Ma non c'è tutto il resto. Non c'è la Continassa, tanto per cominciare. E c'è Paulo, da solo, che si allena a casa e per il centro sportivo bianconero proprio non ci passa. L'argentino resta in attesa di capire le mosse per il suo futuro: il numero 10 è sul mercato, con Lukaku in arrivo da Manchester e la stessa Manchester che non piace alla Joya. In qualche modo, chissà, le parti dovranno trovare un accordo. Intanto, Paulo si tiene in forma in questi suoi giorni torinesi, aspettando d'incontrare Sarri e di capire il suo ruolo - sempre più marginale - in questa squadra. Un'immagine che ha già scatenato i tifosi, quella apparsa tra le sue stories Instagram...