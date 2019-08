Your browser does not support iframes.

'La maglia è mia': è 'Dybala, show per la Juve' nell'apertura di Tuttosport, che in taglio centrale dà spazio al ricordo di Gimondi. 'Con uno splendido pallonetto la Joya firma la vittoria nell'ultimo test a Trieste - scrive il quotidiano -. Sbaglia un rigore ma la sua prova è brillante. Assente CR7, Higuain e Mandzukic sono partiti dalla panchina. Ramsey, debutto ok'.



Si parla di Triestina-Juve anche sul Corriere dello Sport: 'Fanta Joya, gol per Sarri. Dzeko fa festa'. In apertura, 'Icardi si chiude': il 'Napoli la soluzione più logica, la Juve è ancora bloccata'.



