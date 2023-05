Cosa c'è di peggio tra non giocare una finale die vederedeciderne una? Beh, dura. Durissima. I tifosi della Juventus non riescono a schierarsi, di sicuro hanno trovato un colpevole piuttosto chiaro: si tratta di Maurizio Arrivabene, reo d'aver allontanato l'argentino definitivamente dal club bianconero in seguito alla querelle legata al suo rinnovo di contratto. Prima annunciato. Poi mai fermato."Devono riscrivere la sentenza e darci altri punti per Arrivabene", scrivono sui social. E ancora: "E' venuto alla Juve solo per fare danni, bisogna dirlo". Intanto, Dybala ha trovato una nuova dimensione, il club invece no. E l'addio si è fatto più doloroso dopo la notte di Budapest.