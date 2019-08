La doppietta di Paulo Dybala e un gol di Juan Cuadrado segnano la classica amichevole in famiglia di Villar Perosa. L'attacante argentino è stato il grande protagonista della partitella contro la squadra Primavera che è andata in gol grazie ad un'autorete di Demiral. Dopo i primi cinque minuti della ripresa, poi, l'invasione di campo che ha chiuso anticipatamente la tradizionale partita in famiglia tra Juventus A e Juventus B.