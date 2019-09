di Andrea Menon

Almeno una chance. Dopo tre panchine consecutive Paulo Dybala non ce la fa più. La Joya sgomita, vuole un posto nella Juve, vuole prendersi una maglia e non lasciarla più, ma soprattutto vuole poterlo fare. Già, perché ciò che sta mancando, ad ora, è proprio una possibilità. Mai titolare, per diversi motivi, e per due volte nemmeno subentrante. Oggi c'è Higuain davanti lui nelle gerarchie, per l'adattabilità e la conoscenza della manovra di Sarri, per il rientro tardivo dalle ferie e per il caso mercato.



Diversi punti di una stessa lista, a cui si aggiunge anche l'avventura oltreoceano con l'Argentina, che l'ha "privato" di due settimane preziose alla Continassa. E così è sempre fuori. Ieri, probabilmente, nel finale sarebbe potuta essere la sua partita, perché mancavano guizzi, energia, tecnica e qualità in avanti per sbloccare una gara difficile. Cosa che in questi anni ha fatto spesso e bene. E invece gli infortuni hanno precluso questa possibilità, con la Joya che, al momento dell'ultimo cambio, mestamente è tornata in panchina, con il volto triste di chi vorrebbe solo giocare. Tre panchine di fila, ma ora arriva l'Atletico Madrid e potrebbe essere l'occasione che cerca e vuole con tutto se stesso. Turnover in blocco? Per Sarri non se ne parla, ma inserirà uno alla volta i suoi subentranti. E con sette impegni in 20 giorni Dybala dovrà solo aspettare, pazientemente, la sua occasione. Arriverà, tocca a lui e alla sua matta voglia di Juve non lasciarsela scappare.