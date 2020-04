Paulo Dybala sfida Gareth Bale a Fifa per uno scopo benefico. Come comunicato dalla stella del Real, infatti, i due giocheranno per una raccolta fondi in favore dell'Unicef. Appuntamento a questa sera. L'argentino torna in campo. Ma solo virtualmente.



DOVE VEDERLI - I due si sfideranno in diretta sulla piattaforma Twitch, gratis e accessibile da chiunque senza previa registrazione. Appuntamento dalle ore 20.45.