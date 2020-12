1









Dal Torino al Torino. Paulo Dybala, cosa succede? Come racconta Tuttosport, la Joya scenderà in campo questa sera dal primo minuto nel derby che più volte l'ha visto protagonista. Serve un gol in campionato però, e serve subito: l'ultimo in A è arrivato proprio nel derby di luglio. Al Toro ha segnato 4 reti con la maglia della Juventus, tre invece per Cristiano Ronaldo che sarà al suo fianco. "Sembra tornato quello di due stagioni fa - racconta Tuttosport -, quando la sua media realizzativa era precipitata (appena 10 gol) con l'arrivo di CR7. Non sarà un caso che proprio l'ultimo gol in campionato risalga a quel 4 luglio 2020...".