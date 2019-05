di Federico Mariani

Manchester United, Atletico Madrid o Bayern Monaco? La Juventus si trova a sfogliare la margherita delle offerte per uno dei suoi gioielli. All’improvviso Paulo Dybala non sembra più incedibile. In pochi lo avrebbero pensato un anno fa, quando l’argentino mostrava numeri e qualità da promettente fuoriclasse. Un giocatore capace di accendersi e di risolvere partite spigolose. L’arrivo di Cristiano Ronaldo gli ha inevitabilmente chiuso parte del raggio d’azione, limitandone anche il potenziale offensivo. Colpa di un equilibrio ancora da perfezionare, sempre che la cessione estiva non si verifichi. E ci sono due elementi che potrebbero spingere la Juve ad agire in quella direzione.



PLUSVALENZA – Ogni gioiello ha il suo prezzo ed nemmeno uno come Dybala si sottrae a questa legge. L’argentino classe 1993 è arrivato in bianconero per 40 milioni dal Palermo, ma, dato il suo ottimo rendimento nel quadriennio bianconero, partirà sicuramente per una cifra almeno due volte superiore. La Juve ha lasciato intendere che il valore del ragazzo è enorme e l’addio si verificherà solo a peso d’oro. Una plusvalenza simile fa ingolosire e non poco. Inoltre, i soldi verrebbero parzialmente reinvestiti per allestire un organico ancora più forte. Gli esempi del Zidane 2001 e del Pogba 2017 sono testimoni dell’oculatezza juventina.



SOSTITUTI – Un altro indizio che lascia intendere come la permanenza di Dybala non sia affatto sicura viene dal mercato. A giudicare dai vari rumors di mercato, i campioni d’Italia avrebbero messo gli occhi su prospetti molto simili per caratteristiche e ruolo a Dybala. Da Isco a James Rodriguez, passando per Joao Felix: tutti trequartisti capaci di svariare su tutto il fronte offensivo e di inventare la giocata vincente. Difficile che la Juve imposti il nuovo corso con due giocatori molto simili e quasi identici in attacco. Più probabile che l’innesto si verifichi in caso di addio alla “Joya”, che incredibilmente passerebbe da nuovo “Diez” a vittima sacrificale per un mercato estivo scoppiettante.