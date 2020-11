3







Sembrava dovesse arrivare entro l'estate, ma così non è stato. Poi la trattativa doveva riprendere subito dopo la chiusura del mercato, ma è sempre più complicata. Condizionata anche da una crisi economica che non perdona. Ora però la clessidra si sta svuotando in maniera pericolosa. Il 30 giugno 2022 è lontano solo guardando al calendario, la verità è che il rinnovo di contratto di Paulo Dybala non può attendere. Perché se dovesse entrare nell'ultimo anno, la cessione sarebbe inevitabile. Le trattative proseguono, ma sono complicate, la distanza tra domanda e offerta, dal punto di vista economico e forse soprattutto progettuale, rimane ampia, forse troppo. Ma con un mercato in crisi, monetizzare anche un talento come Dybala resta complicato. Ecco perché si valutano scambi, per quanto la priorità rimanga provare a trovare un accordo per il prolungamento. E di scambi che possano accontentare sia la Juve che Dybala ce ne sono pochi. Tre tracce in questo momento sembrano praticabili, tra il mercato e il fantamercato, in alcuni casi ragionamenti già avviati, in altri solo suggestioni. Altre se ne potranno disegnare, con il mirino indirizzato molto più a giugno che non a gennaio. Scoprili in gallery