Era andato via tra le lacrime dello Stadium da Torino Paulo, in quella gara tra Juventus e Lazio che era anche quella dell'addio di Giorgio Chiellini, lo ricorderete tutti. Un'estate fatta di incognite sul futuro dell'argentino, tra quegli accostamenti all'Inter che tanto facevano tremare i tifosi bianconeri fino alla scelta di trasferirsi a Roma, agli ordini dello Special One Jose. Quella presentazione il 26 luglio nella capitale davanti ad oltre 10 mila tifosi carica di entusiasmo per l'arrivo della Joya.Ora, con l'addio di Jose Mourinho e l'arrivo di Daniele De Rossi alla guida dei giallorossi sembra che la posizione di Paulo possa essere cambiata. L'argentino infatti, non dimentichiamolo, a partire dal 1 gennaio ha una clausola rescissoria molto bassa: potrebbe separarsi dalla Roma per appena 13 milioni di euro, pochissimo. Al momento sembra improbabile un addio della Joya a gennaio, ma non sarebbe da escludere un addio a giugno. Ritorno alla Juventus? Al momento sembra un'ipotesi difficile, ma si sa, il mercato può sempre riservare sorprese.