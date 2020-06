Paulo Dybala si sta prendendo per mano la Juventus. Il fantasista argentino, infatti, è sempre più determinante e, con il gol di ieri sera al Lecce, si è confermato essere il giocatore più importante della squadra, almeno in attacco. Dybala, infatti, è da cinque partite consecutive che partecipa ad almeno un gol della Juventus, servendo un compagno o realizzandolo egli stesso, come ieri e a Bologna. Per lui, si tratta di un piccolo record personale, visto che queste medie non le teneva dal gennaio 2016 (allora, in cinque partite 4 reti e 1 assist). Inoltre, il mancino decisivo contro il Lecce, è valsa la cinquantesima rete casalinga da quando veste la maglia della Juventus.