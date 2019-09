"Siempre es lindo estar acá", che tradotto significa: "E' sempre bello essere qui". Paulo Dybala si è ripreso l'Argentina e punta a non lasciarla più, così come spera di fare con la Juventus. Ha resistito a tutte le tentazioni del mercato, si è blindato in bianconero anche quando la società puntava a venderlo e contro il Napoli ha fatto il suo esordio stagionale. Qualche minuto per mettere benzina nelle gambe, per far capire che lui vuole essere al centro del progetto. Oggi e domani.