Il numero della Juventus, Paulo Dybala, è stato protagonista del format 'A Casa con la Juve', insieme a Tania Cagnotto, tuffatrice olimpionica e tifosa bianconera. Molti i temi affrontati, tra i quali un piccolo segreto su come diventare Dybala... Ecco le sue parole: "Un bambino deve divertirsi subito, io l'ho fatto e mi sono divertito tanto. La mia esperienza è quella. Non ho mai pensato di arrivare qua, quello che lo facevo era perché era la mia passione, amo il calcio e gli dedico tanto tempo. Se vuoi diventare professionista, quello lo devi vedere più avanti, coi settori giovanili, dai 14 anni in poi. Quando sei giovane ti devi divertire, giocare con gli amici. Più grande avrai tempo di pensare a cose più importante. Se è un ragazzino, o un bambino, ora è meglio che si diverta. Quando sarà più grande potrà vedere se è professionista".