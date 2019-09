Paulo Dybala dovrebbe giocare da titolare questa notte per l'amichevole tra la Nazionale argentina e il Cile, in programma per le ore 4.30 italiane, le 23 di Los Angeles, dove prenderà il via la partita. Complice l'infortunio di Lionel Messi, secondo quanto riportato da Olè in patria, sarà la Joya a prenderne il posto dal primo minuto, dopo essere rimasto fuori dai titolari sia contro il Parma che contro il Napoli in questo avvio di stagione con la Juventus. Dybala è pronto a sfruttare la ghiotta occasione, per mandare un segnale anche ai bianconeri.