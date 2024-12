Dybala supera Higuain: il dato

ha sbloccato il match tra Roma e Parma trasformando il calcio di rigore. Una rete non banale per l'ex numero 10 della Juventus visto che ha superato il suo ex compagno proprio in bianconero,Come riporta Opta, Dybala (126) ha superato Gonzalo Higuaín (125) ed è in solitaria il terzo calciatore argentino per numero di reti in SerieA – dietro solo a Hernán Crespo (153) e Gabriel Batistuta (184). Grande traguardo per Dybala.