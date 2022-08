Da alfiere bianconero a principale avversario: la situazione di Paulo Dybala e della Juventus è cambiata radicalmente nel giro di tre mesi. All’Allianz Stadium ci sarà il primo rendez-vous, nel primo big match stagionale che coinvolgerà il club torinese e la Roma. I bookmakers vedono favorita la squadra di Allegri, con vittoria dei padroni di casa quotata da Betclic a 2.34. Vantaggio leggero, in quanto una vittoria giallorossa (risultato venuto fuori solo una volta da quando è stato inaugurato l’impianto della Juventus) è data a 3.23 (3.10 per Eurobet), con l’X a 3.28.- Un gol di Dybala, che varrebbe anche come primo sigillo in giallorosso, è dato dai bookies di Betclic a 3.75. Sul fronte offensivo della partita, attenzione particolare riservata anche a Dusan Vlahovic: dopo l’ultima uscita incolore contro la Sampdoria, il centravanti serbo è chiamato alla riscossa e una sua rete con la Roma è quotata 2.50. Nelle ultime tre partite sono arrivati tre successi della Juventus, ma l’ultimo confronto ha visto ben 7 gol segnati grazie al 4-3 finale. Per questo la quota per il No Gol è leggermente più alta (quota Gol la troviamo a 1.77), ma non così improbabile: 2.02.