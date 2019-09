Paulo Dybala ritrova il sorriso. L'attaccante bianconero è rimasto in campo per oltre un'ora nel match vinto dalla Juventus contro il Verona. Una prova positiva, in cui ha creato due palle gol andando vicino per una volta alla rete personale. Sembra aver ritrovato il sorriso, almeno per ora, e stando anche a quello che si vede su Instagram dove La Joya ha pubblicato un video dal soggiorno di casa sua in cui fa un tunnel all'ignara fidanzata Oriana Sabatini. E poi risate, con un amico. Paulo ha ritrovato il sorriso.