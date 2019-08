Your browser does not support iframes.









di Andrea Menon

Cessioni a peso d'oro, plusvalenze che ripianano i bilanci, ma che possono lasciare un segno - tecnico e qualitativo - nella rosa. Ma questi elementi quando si parla di economia passano in secondo piano, almeno per il momento, con la Juve che ha anche il compito di fare qualche sacrificio in virtù di una parità di bilancio e di conti sani. Insomma, il tutto per tutto non vale. Ecco perché per ogni grande acquisto c'è almeno una grande cessione, ed ecco perché la Juve sta valutando di vendere Paulo Dybala e ha già trovato gli accordi anche per Moise Kean. Quello della Joya, poi, entrerebbe di diritto nella storia bianconera, piazzandosi al secondo posto della classifica delle vendite più onerose. E Kean? Anche lui ci sarà...



La classifica completa: la Top 10 delle cessioni, nella nostra gallery.