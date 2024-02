Paulha finalmente deciso di rompere il silenzio, intervenendo sui social per esprimere il proprio pensiero dopo la dura squalifica di quattro anni per doping. Attraverso un post su Instagram, il giocatore ha condiviso le sue emozioni. Tra i vari commenti di sostegno, spicca quello di Paulo, il quale gli ha scritto un caloroso messaggio: "Ti voglio bene fratello". Questo gesto di solidarietà evidenzia il legame forte e sincero tra i due calciatori, offrendo a Pogba un prezioso sostegno in un momento così delicato e difficile della sua carriera.