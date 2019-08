Intanto, qualcuno tira un brutto scherzo su EBay.. pic.twitter.com/aiGqZOqerI — ilbianconero (@ilbianconerocom) August 18, 2019

Uno scherzo non esattamente felicissimo, quello apparso su EBay. C'è stato infatti qualcuno che ha già messo. E fin qui, nulla di strano. Peccato che si tratti di una casacca dalle forti tinte nerazzurre, con lo stemma e gli sponsor dell'Inter ben in mostra. Insomma, gli interisti attirano un po' di cabala addosso: ma non c'è da essere scaramantici, c'è solo da aspettare. I tifosi Juve, intanto, si godono un Paulo ritrovato.