Ancora un po’ di vacanze, dai pic.twitter.com/HlEGwFY275 — ilbianconero (@ilbianconerocom) August 12, 2019

Un po' in Sardegna, un po' in Costa Azzurra. Oh, c'è chi se lo può permettere. E se lo possono permettere praticamente tutti, alla Juve. A partire dal chiacchierato Paulo, che con il compagno Alex Sandro si è fiondato in Sardegna per una giornata di relax veloce e non lontana dai riflettori. I due sono stati catturati, infatti, dal cellulare del 'padrone' del Twiga, Flavio Briatore. Una foto di gruppo, nel resort che ospita anche Claudio Marchisio, fino a qualche giorno fa in compagnia di Barzagli e Lichtsteiner. In Francia, invece, c'è Rabiot: un ritorno lampo raccontato attraverso le sue stories. Tanta roba, davvero.