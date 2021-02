6









Finalmente ci siamo. O quasi. Perché l’8 febbraio potrebbe essere un giorno di volta nell’immediato futuro di Paulo Dybala. “Ieri mattina l’attaccante si è sciroppato quasi tutta la seduta svolta alla Continassa a suon di esercitazioni tattiche, possessi e partitella finale”. Parole loquaci quelle scritte stamattina nelle pagine di Tuttosport, che spiega come sia giunto il momento di rivedere la Joya. IL PIANO - Il fastidio al ginocchio è passato, la lesione di basso grado al legamento mediale del ginocchio sinistro è superata e l’argentino scalpita per tornare a vivere le emozioni di campo. L’ultima partita risale al 10 gennaio, contro il Sassuolo, la prossima potrebbe essere quella di domani, il ritorno della semifinale di Supercoppa contro l’Inter. Infatti, il piano di Pirlo e staff medico non è un mistero: se oggi il Maestro decidesse di convocare Dybala e la partita si dovesse mettere sui binari giusti, non è escluso che il numero diez venga mandato in campo per qualche minuto. Essenziali in tal caso, alla luce dei prossimi impegni contro Napoli in campionato e Porto in Champions League. Se invece dovesse prevalere la prudenza e il suo nome assente nel classico elenco dei convocati, allora comparirà – si legge – per la sfida di sabato contro la squadra di Gattuso. Ma tutto dipenderà da oggi, il possibile nuovo inizio della stagione di Dybala.