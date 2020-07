Non il ritratto della felicità, Paulo Dybala. Anche ieri qualche frizione con Maurizio Sarri, reo di averlo sostituito nel finale per Daniele Rugani. Lo racconta Calciomercato.com: "Nel frattempo Sarri ha dovuto incassare un'altra occhiataccia e qualche parolina non propriamente gentile da parte della Joya. Al momento della sostituzione, infatti, Dybala ha fatto capire come non fosse proprio d'accordo con la scelta del tecnico bianconero: uscito dietro la porta di Wojciech Szczesny, la lunga passeggiata prima di arrivare in panchina non è servita per sbollire del tutto e l'occhiataccia lanciata al tecnico è stata tutto un programma. Così come l'esultanza rabbiosa al triplice fischio finale, anche questo è il Dybala di questa stagione...".