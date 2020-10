4







di Stefano Agresti

I campioni a volte sono un po’ viziati, o anche tanto: forse lo saremmo anche noi se fossimo abituati a guadagnare una valanga di soldi e a essere adorati a ogni angolo di strada. Capita dunque che diventino pure rompiscatole, ultraesigenti, un po’ spocchiosi, un po’ arroganti. Ma siamo noi - intesi come opinione pubblica, quindi società, tifosi, critici - a costruire attorno a questi semidei un mondo dorato. Perché lo facciamo? Perché sono quelli che vincono le partite e i campionati, ci divertono e ci entusiasmano, e producono ricchezza per tutti. E allora bisogna accettare certe bizze, ovviamente entro determinati limiti, se si vogliono ottenere grandi risultati. Ecco, ammesso che Dybala sia un viziato rompiscatole, come appare dalle ultime notizie che arrivano dal mondo della Juve, crediamo che il club bianconero debba comunque fare di tutto per tenerselo stretto.



Cristiano Ronaldo è un campione fuori categoria, di un altro pianeta, ma corre verso i 36 anni: per quanto tempo potrà ancora essere decisivo? L’altra stella della Juve, l’altro giocatore che fa la differenza e può vincere le partite quasi da solo, quello è Dybala. Il quale sta entrando nell’età della maturità - tra un mese compirà 27 anni - e probabilmente non ha ancora dato il meglio di sé. E’ sorprendente che il club bianconero si comporti con lui come se fosse un giocatore normale, come se non si trattasse di un gioiello da preservare con la massima cura. E questo non riguarda solo il viaggio che ha fatto a Crotone senza giocare un minuto, ma anche il contratto: ce l’ha in scadenza nel 2022, a giugno la sua valutazione crollerà e il suo potere in sede di trattativa aumenterà a dismisura, eppure tutto rimane in sospeso. Lui ha chiesto 20 milioni a stagione, molto probabilmente si “accontenterebbe” di 15, magari anche con i bonus, però la questione è molto più urgente per la società che per il giocatore, che un ingaggio sontuoso lo troverebbe comunque.



Se la Juve dovesse perdere Dybala, vedrebbe volare via il più credibile erede di Ronaldo. A meno che non abbia la forza di andare a prendere un campione forte come l’argentino, o anche di più. Ma può oggi il club bianconero progettare un assalto - diciamo un nome a caso, però nemmeno troppo - a Mbappé? Molto difficile, viste le attuali ristrettezze economiche. E allora il club bianconero ha bisogno di tenersi stretto Dybala. Altrimenti il futuro sarà peggiore del presente.



@steagresti