Paulo Dybala, gioiello della Juventus e della Nazionale argentina, ha parlato del difficile rapporto con Jorge Sampaoli, ex tecnico dell'Albiceleste, ai microfoni di Fox Sport: "Ci avevo parlato quando era venuto a Torino prima del Mondiale, ma in Russia non c’è stata nessuna comunicazione tra me e lui. Non è mai venuto da me, non mi ha detto mai niente. Non ho più parlato con lui".



MANCATO SALUTO - "Sampaoli non mi salutava neanche. È raro che l’allenatore non saluti mai un giocatore anche solo per chiedergli come sta. Non mi era mai successo prima. Non volevo avvicinarmi, non è stato facile nemmeno per lui. Penso che ci fosse una distanza. Ho ripensato che fosse successo qualcosa e alle mie dichiarazioni precedenti. Tutto è finito com'è cominciato e sono tornato a casa". SCALONI - "Abbiamo parlato prima della Copa América, mi ha detto che voleva che giocassi da nove ed è stato così sia prima del torneo che durante la competizione".



POLEMICA - "Non c’è niente dietro, quella è stata solamente una reazione del momento, sono cose che possono capitare in campo".