Paulo Dybala ieri è uscito dal campo in lacrime durante la partita contro la Sampdoria, dopo aver segnato la splendida rete del vantaggio della Juventus. Una rete che non era certo la prima contro la Samp, tra le esperienze in Palermo e Juve della Joya.

Questo il dato evidenziato dal sito ufficiale del club bianconero all'indomani del successo juventino all'Allianz Stadium: "Paulo Dybala ha segnato otto gol contro la Sampdoria: soltanto contro l’Udinese (nove) l’attaccante della Juventus ha fatto meglio in Serie A."