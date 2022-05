Paulodomani saluterà i suoi tifosi all'Allianz Stadium. L'anno prossimo. Attraverso il suo profilo Instagram la Joya ha voluto lasciare un lungo messaggio a chi l'ha sempre supportato. Queste le parole del numero 10:, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme...Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voiSono stati. Mai.Grazie per avermi sostenuto nei momenti difficili. Grazie a chi mi ha accompagnato in questi anni: dal primo all’ultimo, dai tifosi alle persone che lavorano dentro la società, tutti, allenatori e compagni, dipendenti e dirigenti.che spero di mostrare un giorno ai miei figli e ai miei nipoti. Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e’ difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto. Non sarà facile, ma entrerò in campo con il sorriso e a testa alta sapendo di aver dato tutto per voi".