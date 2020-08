Anche Paulo Dybala ha reso omaggio a Iker Casillas, che ieri ha dato ufficialmente l’addio al calcio. Il 10 della Juventus ha postato su Instagram una foto tra le stories, risalente al 14 marzo 2017, quando i bianconeri eliminarono il Porto, e in porta c’era proprio lui, l’ex Real Madrid nonché incarnazione dei crismi del madridismo. “Gracias”, un semplice grazie, ma un’espressione, quella della Joya, che simboleggia tutta l’emozione nel trovarsi davanti uno dei portieri più simbolici della storia del calcio, a cui non si può fare altre che essere riconoscenti per quanto ha dato al mondo del calcio.