Un messaggio d'affetto, per due giocatori fondamentalmente cresciuti insieme e sempre accomunati dalla stessa lingua. Paulo Dybala saluta Rodrigo Bentancur, un grande amico nello spogliatoio e non solo. Le parole del vice capitano bianconero sono di profondo dispiacere per il saluto all'amico, con un pizzico di nostalgia vera. Sentita.



"Tutto il meglio, fratello. È stato un piacere enorme giocare con te, condividere tanti viaggi e parlare insieme. Mi mancherai molto", le parole di Paulo verso Rodrigo. Due amici, ancor prima che compagni.