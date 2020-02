La Juventus non molla Paul Pogba, che con il passare delle settimane è diventato un obiettivo concreto per l'estate. Come scrive Tuttosport, il club bianconero ha un piano, che è quello di far giocare insieme Paulo Dybala e il centrocampista in rotta con il Manchester United. Nessun sacrificio in vista per la Joya, che insieme con il Polpo potrebbe riformare una coppia tanto forte quanto matura per restare e vincere ancora moltissimo. Del resto già nella prima avventura, seppur giovani, incisero non poco sulle sorti della Juve. Questo il piano di Paratici, che è già al lavoro per rinnovare il contratto del numero 10 argentino.