Domenica contro l'Atalanta vicino a Ronaldo ci sarà Paulo Dybala, secondo il Corriere dello Sport. L'argentino potrebbe rientrare dal primo minuto al fianco del portoghese per una coppia sulla carta titolare ma che in realtà si è vista pochissimo quest'anno: solo cinque volte insieme dall'inizio, 528' totali. E soltanto nella partita contro l'Udinese sono finiti entrambi tra i marcatori. Non solo, entrambi inseguono il gol numero 100 con la maglia bianconera: Dybala è a -1 dal traguardo e Cristiano Ronaldo a quota 97 reti.