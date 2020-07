Dybala e Ronaldo. 41 gol in due, pazzesco. Numeri mostruosi che proiettano la coppia al settimo posto della classifica dei migliori marcatori della storia bianconera. Con la doppietta di ieri, il portoghese e l'argentino hanno raggiunto il duo Del Piero Trezeguet della stagione 2007-2008 (ultimo anno in cui c'è stato uno juventino a vincere la classifica cannonieri, Del Piero a 21 reti finali). Scrive Gazzetta: "La coppia regina è Sivori-Charles, 28 e 23 reti nel 1959-60, per un totale di 51. Ciò che colpisce scorrendo la top ten bianconera è l’atipicità del Dybaldo, l’unica accoppiata in cui manca un vero centravanti. Trezeguet e Del Piero incarnano il classico per eccellenza, differenti anni luce dal 7 e dal 10 del 2020, ma le similitudini scarseggiano anche con gli altri duetti. Paulo e Cristiano sono due attaccanti atipici che condividono il bisogno di libertà e la scarsa propensione a stazionare in area. Con loro due insieme si perde in profondità ma si guadagna in imprevedibilità, perché è difficile trovare in altri tandem del passato la stessa qualità".