La sfida per la Jucentus. Per la quota 100 alla Juventus. La cifra tonda è vicina e lo è per i due attaccanti più illustri della Juventus, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. L'argentino soprattutto è a quota 99 reti in 245 partite, la metà di CR7 che è sì a 97 gettoni ma in 125 gare. Con il Genoa potenzialmente potrà arrivare il sorriso centenario per entrambi, in una classifica che vede al primo posto - e probabilmente irraggiungibile - Alex Del Piero con 290 gol, seguito da Boniperti, Bettega e Trezeguet. Ecco, il franco-argentino è il miglior bomber straniero di sempre ed è a quota 171. Se Dybala dovesse rimanere, il tempo potrebbe persino esserci...