di Andrea Menon

I big, tutti in campo. Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, insieme per una Juve d'attacco. E un'idea che c'è, viva nella testa di Maurizio Sarri e pronta ad uscire per diventare realtà. Ma probabilmente non è ancora il tempo giusto. Lo sarà e potrebbe esserlo anche a breve, ma prima va trovato l'equilibrio giusto. Chi scegliere tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain come partner d’attacco per Cristiano Ronaldo? Perché scegliere, forse possono esserlo entrambi. Sarri ne ha già parlato, per ben due volte, riducendo questa ipotesi prima a "In certe fasi della partita", poi a un'idea più consolidata: "Già al 30’ del primo tempo stavo pensando di farli giocare tutti e tre nella ripresa, se la partita non si fosse sbloccata".



Un'arma da usare in caso di difficoltà, perché vincere è sempre ciò che conta di più. La Juve di Sarri ha iniziato a intravedersi, con Ramsey a dettare i tempi, con Ronaldo a riempire - a tratti - l'area di rigore e Dybala a girovagare qua e là in cerca delle trame perfette. Ecco, forse quel "a tratti" è ciò che si può migliorare, per trovare più gol e continuità nel reparto offensivo. Riempire l'area, fare spazio e ricercare l'alchimia perfetta. Ma non è ancora il tempo. L'idea c'è e ci sarà, anche se per ora è ristretto a una condizione: l'emergenza. Oggi è ancora Ramsey il prescelto, con Ronaldo e Dybala o Higuain. Ma il trio dei big è alle porte.