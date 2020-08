Secondo Repubblica il dualismo Dybala-Ronaldo è da risolvere. Come? Con la cessione di uno dei due: il portoghese, escluso il Psg, non ha grandi club disposti a investire una cifra importante per portarselo a casa, così potrebbe essere più probabile la cessione dell'attaccante argentino che sta trattando il rinnovo in questi mesi. Valutazione? 100 milioni di euro, ma al momento non è arrivata nessuna proposta. Il futuro di Dybala, però, è tutt'altro che lontano dalla Juve che vuole puntare su di lui come simbolo per il futuro.