Sono stati loro a decidere questo scudetto. Sono stati loro a volare altissimo. Ronaldo e Dybala, come racconta La Gazzetta dello Sport, sono i volti di un titolo mai scontato: "Così Ronaldo e Dybala, ora che tutto è finito, emergono come le due facce sullo scudetto della Juve. Tre motivi su tutti. Il primo: hanno segnato 42 volte in campionato, 31 più 11, il 56% dei gol di squadra. Lukaku e Lautaro, per capirci, sono fermi al 46%, mentre il resto della Juve ha contributo in modo… secondario: Higuain ne ha aggiunti 7, De Ligt 4, Bonucci, Pjanic e Ramsey 3. Il secondo: sono stati sempre decisivi e hanno elevato il duetto a tassa nelle prime quattro partite dopo il Covid, in cui hanno segnato regolarmente in coppia. Infine, sono un simbolo. Questo, più di altri, è lo scudetto delle individualità, dei campioni che si staccano sulla borghesia della A, sugli imprevisti di una stagione pazza e sull’incostanza degli avversari. La Juve ha vinto perché ha più campioni e nessuno, alla Juve, ha i colpi da campione più di CR7 e Dybala".