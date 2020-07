In vista della partita di domani sera sul campo dell'Udinese, Maurizio Sarri perde lo squalificato Bonucci e al suo posto rilancia Rugani, anche perché Chiellini e Demiral non sono al meglio. In mezzo al campo ballottaggio tra i diffidati Bentancur e Rabiot, sicuro di giocare invece Matuidi con Pjanic in cabina di regia. In attacco rientra dal turno di squalifica Bernardeschi, che dovrebbe riprendersi il consueto posto sulla fascia destra dal primo minuto, pronto all'eventuale staffetta con Douglas Costa.



