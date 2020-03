Hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes y espero que esten bien #NoFakeNews #coronavirus — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 13, 2020

Paulorompe il silenzio, e lo fa a modo suo: con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, in cui molto seccamente smentisce le voci che da ieri circolavano dal Venezuela, su una sua presunta positività al coronavirus. Una notizia già smentita dalla Juve in una nota all'Ansa, ma che la Joya ha ribadito:"Ciao a tutti, voglio confermare che sto bene e sono in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi, spero stiate bene. No alle fake news!".