Lafa sul serio per Pauloe tenta l'accelerata finale. Dopo la chiamata diretta di José, infatti, sarebbe pronto ad intervenire anche Tiago Pinto, come riporta Gazzetta: "oggi ci sarà un contatto tra il general manager giallorosso Tiago Pinto e l’entourage del giocatore. Doveva essere una videoconferenza, potrebbe essere anche un incontro di persona, con il dirigente romanista che da Milano potrebbe raggiungere Torino per vedere de visu Jorge Antun e Carlos Novel, rispettivamente agente e responsabile marketing del giocatore. Con loro dovrebbe esserci anche Fabrizio De Vecchi, intermediario dell’operazione e persona molto vicina ai destini della Joya".