Roma, tutti i numeri di Dybala

Juve, i tifosi rimpiangono Dybala

, che ha consentito alladi battere il Torino per 3 a 2. Dall'Olimpico Paulosi è portato a casa il pallone, insieme all'ennesima conferma di essere un fuoriclasse. Difficile, del resto, definire diversamente un giocatore come lui, con un controllo palla unico e un mancino fatato capace di far innamorare tutti, grandi e piccini.. C'è sempre stata, anche se troppe volte ha dovuto guardare negli occhi la malvagità di una fragilità fisica sempre pronta a presentargli un conto salato e ingiusto, senza il quale l'argentino avrebbe potuto sognare una carriera ancora più magica.Magari la continuità non sarà mai il suo punto di forza, ma solo guardando la stagione in corso Dybala non può che essere considerato un valore aggiunto da chi ha la fortuna di averlo in squadra. 18, finora, le sue presenze in Serie A, per un totale di. Per fare un confronto facile facile, quest'annoPer la Joya, inoltre, 5 "gettoni" in Europa League e 2 in Coppa Italia, dove ha messo a segno un altro gol. Non era andata male nemmeno la scorsa stagione, la prima alla Roma, pur intervallata da vari stop per infortuni (per la gran parte muscolari): 38 le presenze complessive in tutte le competizioni, con 18 centri e 8 assist.I tifosi sì, ogni giorno, anche solo a giudicare dalle reazioni social alla sua tripletta più recente. A due anni dal suo addio, sono in tanti a non aver ancora digerito la scelta della società bianconera di non puntare su di lui dopo la scadenza di contratto, di non dargli la possibilità di mettersi in mostra al fianco di Dusane piuttosto - amarissima ciliegina sulla torta - di riportare a Torino, con il numero 10 sulla schiena, Paul(e non è nemmeno il caso di sottolineare come è andata). Vero, col senno di poi sono bravi tutti.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.