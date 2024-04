vedova del mancino di dybalapic.twitter.com/YSn78vulM5 — au; (@prettyplume_) April 18, 2024

È in corso in questi minuti la gara di Europa League tra Roma e Milan allo stadio Olimpico di Roma. Chi però è stato protagonista in questa prima parte di gara è un ex Juventus, si tratta di Paulo. L'ex 10 bianconero infatti ha segnato la rete del 2-0 temporaneo con un mancino a giro da vedere e rivedere. Giallorossi che al momento conducono per 2-0 grazie a Gianluca Mancini e proprio a Dybala. Di seguito il video del gol di Dybala.