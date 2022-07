Cinque anni dopo. Sì, cinque anni dopo la maglia di Francesco Totti avrà un erede: il numero 10 tornerà ad essere indossato e andrà sulle spalle di Paulo Dybala. Una scelta che ha messo tutti d'accordo il giocatore, Totti stesso, la società (vedi marketing) e i tifosi. E' stato lo stesso Totti e proprio perché la Roma, per convincerlo, gli ha portato nei giorni scorsi una maglia numero 10 con il suo nome. E tutto nasce dal primo colloquio tra il Capitano e la Joya in quel di Milano. Totti gli disse: “Prendi la 10, te la dò io eh”. Paulo, imbarazzato, rispose che sarebbe partito con la 21 e poi, in caso, avrebbe cambiato: “Ma che c... dici", gli ha risposto Totti col sorriso. "E poi il 21 lo ha Matic". Dybala ha sorriso e col passare dei giorni si è convinto. Lo riporta calciomercato.com.